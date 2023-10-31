مباحثات عسكرية ليبية حول الأوضاع الميدانية في غريان

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش، أمس، مع رئيس الأركان العامة محمد الحداد، وقادة المناطق العسكرية، تنظيم مختلف الوحدات العسكرية وسير العمل بمختلف المناطق واستعراض الموقف العسكري وتقارير الأوضاع الميدانية بغريان إثر الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخراً.

بدوره، تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خطة وزارة الداخلية لتنظيم المديريات والمجاهرة بالأمن ومحاربة ظواهر الجريمة والمخدرات.

وأكد الدبيبة، خلال اجتماعه بوزير الداخلية المكلّف عماد الطرابلسي، ضرورة تنظيم مديريات الأمن، وتأهيل عناصرها للقيام بالمهام المناطة بها، مشدداً على ضرورة المجاهرة بالأمن، والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية الليبية للقضاء على الجريمة والمخدرات، ورفع وتيرة التعاون مع مكتب النائب العام في استكمال التحقيقات والقبض على المطلوبين في القضايا كافة.

إلى ذلك، أعلن المجلس البلدي غريان، دعمه لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة بتشكيل غرفة عمليات مشتركة، واتخاذ التدابير الاحترازية على المنطقة الغربية والجنوب الغربي كافة.

كما أكد المجلس البلدي غريان في بيان له، أن المدينة تعرضت خلال الأيام الماضية لهجوم مسلح من قبل مجموعة معتدية أصرت على بث الفرقة بين أبناء المدينة رغم انتهاج البداية سياسة الاحتواء والمصالحة الشاملة وفق الشروط القانونية والشرعية، مشيراً إلى تشكيله للجنة للمصالحة وتواصلت مع جميع الأطراف، إلا أن المجموعة المعتدية أصرت على بث الفرقة بين أبناء المدينة.

وأعلن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، أسر مجموعة من المرتزقة في كمينٍ مُحكمٍ بمدينة غريان، مشيراً إلى أن مفرزة خاصة من قوات الصاعقة التابعة للواء تمكنت من أسر تلك المجموعة وغنم كافة أسلحتهم وذخائرهم.

على جانب آخر، اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الأول، قراراً بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام واحد حتى 31 أكتوبر 2024.

وحث قرار مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل القضايا الخلافية السياسية العالقة المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن، داعياً المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، في مفاوضات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.