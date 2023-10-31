الإمارات: المفاوضات السبيل الوحيد لحل أزمة أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

جددت دولة الإمارات تأكيدها على أن لا حل عسكرياً لأزمة أوكرانيا، وأن المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد للوصول إلى سلام مستدام بين طرفي الأزمة، محذرة من أن إطالة أمد الأزمة تفاقم معاناة المدنيين.

وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن ألقته غسق شاهين المنسق السياسي لبعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة: «يأتي اجتماعنا اليوم بعد 18 شهراً من الأزمة المتواصلة في أوكرانيا، والتي أدت إلى نزح 11 مليون شخص، وقتل أكثر من 9500، منهم 545 طفلاً».

وأضافت غسق شاهين: «في الواقع، توسعت الأعمال العدائية خلال الأشهر الأخيرة، واشتدت حدة الصراع خصوصاً في البحر الأسود ما قلل من قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب وغيرها من المواد الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حياة الناس».

وأكدت أن طول أمد الصراع لا يؤدي إلا إلى زيادة المعاناة التي يتحملها المدنيون، مشيرة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، تم إخلاء قرى في شرق أوكرانيا، واضطر مئات الأطفال إلى مغادرة منازلهم، بالإضافة إلى أن ثلثي أطفال أوكرانيا نزحوا بالفعل منذ بدء الصراع.

وأعربت غسق شاهين عن بالغ قلقها مع قرب فصل الشتاء، داعية إلى أهمية الآخذ بعين الاعتبار حاجة المدنيين إلى الحصول على الكهرباء والتدفئة، حيث إنه في الشهر الماضي فقط، أثرت الهجمات التي ضربت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا على إمدادات الطاقة فيما يقرب من ثلث ولايات البلاد. كما أكدت أن المدنيين والأعيان المدنية لا يجب أن يكونوا أبداً هدفاً للهجوم، داعية أطراف النزاع عن الامتناع مهاجمة وتدمير الأعيان المدنية، وجعلها عديمة الفائدة والتي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.