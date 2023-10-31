اليهود البالغون يرفضون احتلال فلسطين

أظهراستطلاع قام به أحد مراكز الأبحاث أن هناك فئة من البالغين اليهود في الولايات المتحدة يقولون، إن الاهتمام بإسرائيل «ليس مهمًا» لهويتهم اليهودية، وأعطى أكثر من نصف معظم الأمريكيين اليهود الديمقراطيين تقييمات سلبية في وقت الاستطلاع لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتعامل الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب مع السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.

فيما اتخذ معظم البالغين اليهود موقفًا مفاده أن الله «لم يعط» أرض فلسطين التي تعتبرها إسرائيل أرضها للشعب اليهودي بنسبة 42%.

تباين الاهتمام

وتعد إسرائيل، الكيان موضع اهتمام خاص لعديد من اليهود في الولايات المتحدة، حيث يعد الاهتمام بإسرائيل أمرًا ضروريًا لما يعنيه كونه يهوديًا بالنسبة لـ45% من البالغين اليهود الأمريكيين، ويقول 37% إضافيون إنه «مهم، ولكنه ليس ضروريًا».

ووفقًا لإستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في الفترة من نوفمبر من 19 سبتمبر 2019 إلى 3 يونيو 2020 – قبل وقت طويل من موجة العنف الأخيرة في المنطقة، يقول 16% فقط من البالغين اليهود في الولايات المتحدة أن الاهتمام بإسرائيل «ليس مهمًا» لهويتهم اليهودية، ومع ذلك وجد الاستطلاع أن الأمريكيين اليهود –مثل الجمهور الأمريكي بشكل عام– لديهم أيضًا وجهات نظر مختلفة على نطاق واسع حول إسرائيل وقيادتها السياسية.

ويُعرف معظم الأمريكيين اليهود بأنهم ديمقراطيون أو يميلون نحو الحزب الديمقراطي، وأعطى أكثر من نصفهم تقييمات سلبية في وقت الاستطلاع لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتعامل الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب مع السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. لكن اليهود الأرثوذكس -75% منهم جمهوريون أو يميلون إلى الجمهوريين- قيّموا نتنياهو وترمب بشكل إيجابي بشكل عام.

التسوية وفلسطين

وبين الاستطلاع أن اليهود الأرثوذكس هم الأكثر ميلاً من اليهود في الطوائف الأخرى إلى القول إن الحكومة الإسرائيلية تبذل جهداً مخلصاً للتوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين، وعلى النقيض من ذلك، قال معظم اليهود الأمريكيين إنهم لا يعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية أو القادة الفلسطينيين يسعون بإخلاص إلى السلام، واتخذ معظم البالغين اليهود موقفًا مفاده أن الله «لم يعط حرفيًا» أرض فلسطين التي تعتبرها إسرائيل أرضها للشعب اليهودي 42%.

وعلى النقيض يعتبر غالبية اليهود الأرثوذكس أن الله أعطى أرض فلسطين التي تعتبرها إسرائيل أرضها للشعب اليهودي.

تصنيفات اليهود

ينتمي أكثر من نصف اليهود الأمريكيين إلى فرعين من اليهودية الأمريكية سيطرا لفترة طويلة: 37% يعتبرون إصلاحيين و17% محافظين، وما يقرب من واحد من كل 10 (9%) يصفون أنفسهم بأنهم أرثوذكس، أما الفروع الأخرى، مثل حركة إعادة البناء واليهودية الإنسانية، فيبلغ مجموعها حوالي 4%، ونظرًا لصغر حجم العينات لا يمكن تحليلها بشكل منفصل، وثلث البالغين اليهود (32%) لا ينتمون إلى أي تيار معين أو فرع مؤسسي لليهودية. الطوائف الثلاث ومن بين اليهود الأمريكيين بشكل عام، يقول 58% إنهم مرتبطون عاطفيًا جدًا أو إلى حد ما بإسرائيل، وهو شعور تتبناه الأغلبية في جميع الطوائف اليهودية الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن البالغين اليهود الأرثوذكس 82%، والمحافظين 78% هم أكثر عرضة للشعور بهذه الطريقة من أولئك الذين يعتبرونهم إصلاحيين 58%. على العكس من ذلك، من بين اليهود الأمريكيين الذين لا ينتمون إلى أي فرع معين، تقول الأغلبية أنهم لا يشعرون بالارتباط بإسرائيل أو أنهم غير مرتبطين على الإطلاق بإسرائيل.