شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر تضامن النواب تطالب بزيادة سيارات الإسعاف ومراكز علاج الإدمان بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة سلوى أبو الوفا، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بدور القيادة السياسية لموقفها الداعم للقضية الفلسطينية، مشيدة بدور الجمعيات الأهلية والتحالف الوطني التنموي للعمل الأهلي في إيصال المساعدات لغزة.

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مساء اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط والمالية والتموين والتنمية المحلية والطيران المدنى والموارد المائية والري والشباب والرياضة والصحة.

وطالبت أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بضرورة زيادة سيارات الإسعاف بمحافظة المنيا لمواجهة حوادث الطرق، وتابعت قائلة: كما أطالب بضرورة حل أزمة محرقة قرية لطف الله بمركز مطاى بمحافظة المنيا، حيث توجد محرقة نفايات طبية منذ 20 عاماً، ويتم حرق كل نفايات ومخلفات المستشفيات بها مما أدي إلى زيادة نسبة الربو للمواطنين بالقرية.

وأشادت "أبو الوفا" بدور وزارة التضامن في مكافحة وعلاج الإدمان لما له من مخاطر جسيمة على المجتمع، مطالبة بزيادة فتح مراكز لعلاج الإدمان، حيث إن محافظة كالمنيا بها مركز واحد فقط .