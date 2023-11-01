شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توافق على طلب نائبة بإنشاء مركز للإغاثة متطور بمحافظة الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن وزيرة التضامن الدكتورة نفين القباح وافقت علي إنشاء مركز إغاثة في محافظة الدقهلية، وتم وضعه في الخطة الاستثمارية 2023 -2024، وتم وضعه في الارتباط المالي للمحافظة على 3 سنوات، مطالبة وزيرة التضامن بسرعة البدء في إنشاء المركز، حيث إن محافظة الدقهلية كبيرة وبها كثافة سكانية بها حوالي 7 مليون نسمة، وتحتاج المحافظة إلى المركز إذا ما حدث أي شيء .

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط والمالية والتموين والتنمية المحلية والطيران المدنى والموارد المائية والري والشباب والرياضة والصحة.

وأضافت نبيه، أن مناقشة مواجهة الكوارث والأزمات من الموضوعات المهمة في اللجنة، مطالبة بضرورة الاهتمام بقضية الوعي، وتوعية المواطن بكافة الأزمات والأمور حتي نساعد الجهاز التنفيذي على القيام بدوره.

وعقبت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلة: إنه سيتم إعادة النظر بحيث يتم تخصبص الموارد المالية لسرعة إنهاء مركز الإغاثة بالدقهلية قبل مرور 3 سنوات.