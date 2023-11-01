الخارجية الأميركية: بلينكن يسافر لإسرائيل الجمعة ويزور محطات أخرى بالمنطقة

اعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل يوم الجمعة لعقد اجتماعات مع أعضاء الحكومة هناك ثم يقوم بزيارات أخرى في المنطقة، وسط الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس".

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