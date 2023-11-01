اشار الرئيس التركي رجب طيب ارودغان الى انه "يقولها بكل صراحة ووضوح، إن الذين يقفون اليوم موقف المتفرج الصامت تجاه ما يحدث من قتل لآلاف الأطفال الفلسطينيين في غزة، لن يبقى لحديثهم أي قيمة في أي قضية غدا. لأن المهم هو الحديث في الأوقات الصعبة. وكشف الحقائق اليوم".
ولفت اردوغان في تصريح له، الى "إن أولئك الذين يصمتون ولا يعترضون على المجازر التي تقوم بها إسرائيل "المدافعون عن الحق في المياه العذبة" لن يأتي الخير أبدا منهم لا للإنسانية ولا للعالم. نحن نؤمن بذلك، ونتحرك وفق ذلك، وبإذن الله تعالى، سنواصل الحفاظ على موقفنا القوي والثابت في هذا الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: إن الذين يقفون موقف الصامت تجاه غزة لن يبقى لحديثهم أي قيمة في أي قضية غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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