بايدن لن يحضر قمة "كوب 28" للمناخ في دبي على الأرجح

اعلن مسؤولان أميركيان وشخص آخر مطلع على التخطيط للحدث إنه من المستبعد حضور الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماع زعماء العالم بشأن تغير المناخ في دبي في تشرين الثاني.

وحذرت المصادر من أن جدول أعمال بايدن ليس ثابتا، ولا يزال من الممكن أن يتغير والأمر ليس رسميا حتى يتم الإعلان عنه. وقال اثنان منهم إنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد.

وينعقد الاجتماع الثامن والعشرون "لمؤتمر الأطراف" التابع للأمم المتحدة بشأن المناخ، المعروف باسم "كوب28"، في الفترة من 30 تشرين الثاني إلى 12 كانون الأول في دبي بالإمارات، المنتج الكبير للنفط.