بسبب ارتكاب جرائم حرب.. بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة.

وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.

وتعليقاً على هذه الخطوة، اعتبرت الخارجية الفلسطينية قرار بوليفيا قطع العلاقات مع إسرائيل بـ"المتقدم والذي يعكس حقيقة هذا الموقف الثوري البوليفي المتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني والرافض لرؤية هذه المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني".

من جهتها، ثمنت حركة حماس عالياً قطع بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المحتل، مجددة الدعوة للدول العربية والإسلامية المطبّعة بقطع كافة علاقاتها مع هذا الكيان.

(رويترز)