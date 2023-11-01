دولة جديدة تستدعي سفيرها لدى إسرائيل احتجاجًا على الانتهاكات بحق الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل للتشاور، احتجاجًا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقال الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، إذا لم توقف إسرائيل المذبحة بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك.

كما أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش أمس الثلاثاء، أن بلاده استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بعد انتهاكات الأخيرة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وكتب بوريتش في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس «تدين تشيلي بشدة وتراقب بقلق بالغ هذه العمليات العسكرية»، حسبما نقلت «رويترز».

كذلك أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا مساء الثلاثاء أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.