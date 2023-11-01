الجيش الأمريكي يشن حملة مداهمات في بلدة اليعربية على الحدود السورية العراقية

ياسر رشاد - القاهرة - شنت القوات الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيش واسعة في القرى والبلدات التي تحيط بقواعدها العسكرية اللاشرعية في منطقة حقول نفط الرميلان، قرب الحدود السورية- العراقية، أقصى شرقي محافظة الحسكة.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف الحسكة، أن قوات موالية للاحتلال الأمريكي تشارك في المداهمات، ومنها الصناديد "قبيلة شمر" و"الاسايش" و"الكوماندوس" من الفصائل "الكردية" المنضوية جميعها تحت راية قوات "قسد".

وقالت المصادر أن الحملة تخللها عمليات المداهمات والتفتيش شملت القرى والبلدات بريف بلدة "اليعربية" في أقصى الشرق من محافظة الحسكة، وذلك على خلفية الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها قواعدها غير الشرعية في محيط بلدة "الرميلان" النفطية خلال الأيام الماضية.

وتابعت المصادر أن المداهمات شملت جميع المزارع والمشاريع الزراعية في ناحية اليعربية، بعد عثور القوات الأمريكية على صواريخ وقواعد الصواريخ بين قريتي "تل مشحن" و"الدويم" التابعة لناحية اليعربية، واللتان تبعدان 15 كم عن قاعدة الاحتلال الأمريكي في قرية "خراب الجير".

وبينت المصادر أن قوات "الاسايش" و"الكومندوس" التابعين لـ "قسد"، وقوات "الصناديد" المدربة من قبل الضباط الأمريكان، يشكلون رأس الحربة في الحملة، وبإسناذ جوي وبري من قبل القوات الأمريكية.

وطالبت القوات المشاركة في العملية جميع السكان المدنيين بالبقاء في منازلهم وعدم تحرك منها، مع معلومات عن اعتقال مجموعة كبيرة من المدنيين بينهم شاب يعمل بالزراعة تم العثور على قواعد إطلاق الصواريخ ضمن أرضه بين قريتي تل مشحن والدويم، بحسب المصادر.

يشار إلى أن قاعدة الرميلان اللاشرعية، أو مطار خراب الجير، هي مطار زراعي سوري قديم حوله الجيش الأمريكي عام 2014 إلى مهبط للمروحيات كأول قاعدة له في سوريا تم إنشاؤها في قرية "الجفال" الواقعة بين بلدتي الرميلان واليعربية بالقرب من الطريق الدولي وحقول مديرية نفط الحسكة بالرميلان.