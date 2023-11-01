تشيلي تستدعي سفيرها في إسرائيل بعد انتهاكات الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش يوم الثلاثاء أن بلاده استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بعد انتهاكات الأخيرة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وكتب بوريتش في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تدين تشيلي بشدة وتراقب بقلق بالغ هذه العمليات العسكرية"، حسبما نقلت "رويترز".

كذلك أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا مساء الثلاثاء أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

واتهمت الخارجية البوليفية إسرائيل "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة"، حسبما ذكرت "رويترز".