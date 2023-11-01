شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: مصر لن تسمح بالتفريط فى شبر واحد من أراضى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية ستواصل تنمية سيناء، ولم ولن تسمح بالتفريط في شبر واحد منها، ولم ولن تقبل التهجير للشعب الفلسطيني من أراضيهم إلى سيناء أو أي بلد أخرى، مشددا أنها تتمسك بحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وتحقيق العدالة وتحقيق حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وأشاد "فرحات"، في تصريح ل"الخليج 365"، بدور قبائل سيناء التي لعبت دورًا محوريًا في الحرب ضد الإرهاب وساعدت في القبض على الإرهابيين، بجانب مشاركتها جنبا الي جنب القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب والدفاع عن كل شبر في أرض الفيرو، لافتا إلى أن الدولة ترد هذا الجميل لهم من خلال جعل أهالي وشركات سيناء هم من يقومون بتنفيذ مشروعات التنمية.

وأوضح، أنه خلال العشر سنوات الماضية لم تتوقف عجلة التنمية في سيناء حتى في فترات الإرهاب الغاشم حيث رفعت الدولة شعار يد تبني ويد تحارب الإرهاب وحولت رمال سيناء، التي رويت بدماء أبطالنا إلى ثروة قومية ومسار مليء بالفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية في الصناعة والتجارة والزراعة والبنية التحتية والخدمات والإعمار والتطوير والبناء.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مراحل التنمية فى شمال سيناء، متابعا: "هذه البقعة الطاهرة على أرض مصر.. دائما محاولة النيل من مصر كانت تأتى من هذا المكان".

وأكد أن هناك حجم مشروعات تنفذ فى الدولة المصرية حاليا يفوق مشروع واحد يمكن تنفيذه فى 10 سنوات.

وأوضح أن أهالى شمال سيناء كانوا يعانون من إرهاب غاشم، وكان هناك خيار إما أن نحارب وننهى الإرهاب، ولكن القرار الاستراتيجي الذى اتخذه الرئيس هو تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع محاربة الإرهاب.