بوريل ندد بهجمات مستوطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية

ندّد مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "بشدة" بالهجمات التي يرتكبها "مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين" في الضفة الغربية ، معرباً عن "قلقه العميق" إزاء هذا الموضوع.
وفي اتصالات مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، تناول بوريل أيضا "الحاجة الملحة إلى استعادة الأفق السياسي وإعادة إطلاق عملية السلام" بالإضافة إلى "التوصل لتسوية دائمة لهذا الصراع، على أساس حل الدولتين".
من جهته، نبّه المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤرون الخارجية بيتر ستانو إلى أنّ الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة"، محذّراً من "خطر تصعيد خطير للصراع".
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