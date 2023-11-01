شركة الاتصالات الفلسطينية: انقطاع كامل لكافة الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

أفادت شركة الاتصالات الفلسطينية بانقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزّة بشكل كامل.

وأوضحت الشركة، في بيانٍ ، أنّ الانقطاع نجم عن تعرّض المسارات الدولية، والتي تمّ إعادة وصلها سابقاً، للفصل مرةً أخرى.

ويؤدي انقطاع خدمات الهواتف والإنترنت إلى عزل سكان قطاع غزة عن العالم وعن بعضهم البعض.