شركة الاتصالات الفلسطينية: انقطاع كامل لكافة الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

أفادت شركة الاتصالات الفلسطينية بانقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزّة بشكل كامل.
وأوضحت الشركة، في بيانٍ ، أنّ الانقطاع نجم عن تعرّض المسارات الدولية، والتي تمّ إعادة وصلها سابقاً، للفصل مرةً أخرى.
ويؤدي انقطاع خدمات الهواتف والإنترنت إلى عزل سكان قطاع غزة عن العالم وعن بعضهم البعض.
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