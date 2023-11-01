انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات في غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية اليوم، عن انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة. وأوضحت الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن الانقطاع نجم عن تعرض المسارات الدولية، والتي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن ارتقاء نحو 8500 شهيد وإصابة أكثر من 21 ألفا في حصيلة غير نهائية، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل من طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية. يذكر أن خدمات الإنترنت والاتصالات انقطعت لعدة أيام في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، بسبب القصف الإسرائيلي المكثف على أحياء متفرقة بالقطاع.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة فلسطينيين على الأقل، لدى اقتحامها مدينة بيت لحم. وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في بيت لحم، من بينها منطقة العبيات وواد شاهين وواد معالي، واعتقلت ثلاثة شبان على الأقل, مشيرة إلى أن اقتحام جيش الاحتلال ما زال متواصلا، ما يرجح ارتفاع أعداد المعتقلين خلال الساعات القادمة.