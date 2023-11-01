شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسى: ترحيل سكان غزة إلى سيناء مرفوض من الجانبين المصرى والفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أبو الفضل الإسناوي الباحث السياسي ومدير تحرير مجلة السياسة الدولية، أن كل الأفكار الإسرائيلية الخاصة بترحيل سكان غزة إلى سيناء هي مجرد مقترحات لا تحمل أي صفة رسمية، ومرفوضة تماما من الدولة المصرية ومن الفلسطينين انفسهم، مشيرا إلى أن إسرائيل بدأت الان الحديث عن مقترحات أخرى مثل إغلاق المعابر المشتركة بينهم وبين قطاع غزة كبديل عن فكرة التهجير.

وأضاف الإسناوي لـ"الخليج 365": "كل ما سمعناه وتم تداوله في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية عن ترحيل سكان غزة إلى سيناء عبارة عن مقترحات صادرة عن باحثين ومثقفين ومراكز أبحاث إسرائيلية، لكنها لم تحمل على الإطلاق أى صفة رسمية ولا يوجد حتى الآن موقف رسمي بهذا الشأن"

وأشار الى انه من خلال تحليل ردود الفعل الفلسطينية فان كل المتواجدين داخل قطاع غزة يرفضون تماما هذا الامر وتوجهوا بالشكر للدولة المصرية عندما أكدت على رفضها لهذا المقترح باعتبارها تحافظ على القضية

كانت وثائق بريطانية كشفت عن وجود مخطط إسرائيلي سري لتهجير سكان غزة إلى سيناء منذ عام 1971.