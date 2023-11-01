اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي، انه "خلال ساعات الليلة الماضية اسقط الجيش الاسرائيلي صاروخ أرض-جو أطلق من داخل لبنان باتجاه طائرة مسيرة حيث أغارت الطائرات على مصدر النيران الذي أطلق منه الصاروخ بالاضافة الى الخلية التي اطلقته".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي: اسقطنا صاروخ أرض-جو أطلق من داخل لبنان باتجاه طائرة مسيرة واستهدفنا الخلية التي اطلقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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