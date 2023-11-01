الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 جنود في المعارك شمالي غزة

اعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 9 جنود في المعارك شمالي غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يخوض "معارك ضارية" في عمق قطاع غزة، متحدثاً عن مقتل "عشرات المسلحين" في الساعات الماضية.

كما أشار في بيان امس إلى أنه قصف "خلايا إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومواقع مراقبة" مشيرا إلى مصادرته العديد من الأسلحة بينها بنادق ومتفجرات