حريق ضخم يهدّد آلاف السكّان في جنوب كاليفورنيا

أمرت السلطات في كاليفورنيا أكثر من خمسة آلاف شخص يقطنون منطقة ريفية في جنوب الولاية بإخلاء منازلهم بسبب حريق ضخم اندلع الإثنين وأجّجته رياح عاتية.

واعلنت السلطات إنها طلبت من نحو 5700 شخص مغادرة المناطق المهدّدة بالنيران والواقعة جنوب شرق لوس أنجليس.

وحريق "هايلاند فاير" الذي اندلع منتصف نهار الإثنين انتشر صباح الثلاثاء على مساحة تزيد عن 900 هكتار، من دون أن يتمكّن رجال الإطفاء من السيطرة عليه حتى الآن.

ويشارك أكثر من 300 من عناصر الإطفاء في مكافحة الحريق، تؤازرهم من الجو قاذفات مياه.

وأوضحت متحدّثة باسم فرقة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد لوكالة فرانس برس أنّ الرياح العاتية تعقّد مهمة فرق الإطفاء.