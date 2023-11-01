على البحر الأحمر.. إسرائيل تعترض “تهديد جوي” فوق إيلات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن منظومة الدفاع الجوي اعترضت “تهديدا جويا” في منطقة البحر الأحمر جنوبي مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف عبر منصة إكس أن التهديد الجوي “لم يشكل أي خطر على المدنيين ولم يتم رصد أي عمليات تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية”.

وكانت تقارير أولية أشارت لإطلاق صاروخ اعتراضي فوق منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر وإن دوي انفجار سمع في المنطقة، وفق ما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست.

وفي وقت سابق اليوم أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراض قواته صاروخا أطلق من منطقة البحر الأحمر بواسطة نظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ (آرو).

مسؤولية جماعة الحوثي

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع اليوم الثلاثاء مسؤولية الجماعة عن إطلاق دفعة من الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وتوعد سريع تل أبيب بمزيد من الضربات إلى أن توقف هجومها على الأراضي الفلسطينية، وقال إن الدفعة التي أطلقتها اليوم هي العملية الثالثة للجماعة على إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، دوّت صفارات الإنذار بمدينة إيلات في جنوب إسرائيل، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اشتباه في اختراق للأجواء بطائرات مسيرة.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه جرى رصد هدف جوي اقترب من أراضي إسرائيل دون تشكيل أي خطر على السكان.

وكانت طائرة مسيرة سقطت، أواخر الأسبوع الماضي، في مدينة طابا وأخرى في مدينة نويبع، جنوب سيناء المصرية، على البحر الأحمر.