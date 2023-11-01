شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربى الناصرى: نقف صفا واحدا خلف القيادة المصرية لدعم قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حزب العربى الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، الوقوف صف واحد خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا إدانته بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم المستمر علي الشعب الفلسطيني البطل المرابط علي أرضه.

وشجب الحزب الصمت الأممي علي ما يرتكبه العدو الصهيوني من مجازر في حق المدنيين العزل، مدعوما بقوي الاستكبار العالمي أمريكا وأوروبا، داعيا كل المؤمنين بالمبادئ الإنسانية إلي الانتفاضة من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني المقاوم رفضا للتهجير القسري خارج أراضيه سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة.

كما ناشد الحزب مقاطعة كل السفن والطائرات التابعة لداعمي الكيان الصهيوني، وعدم التعامل معهم لإجبارهم علي العدول عن مواقفهم المنحازة، خاصة وأننا نملك أهم الممرات والمعابر الدولية القادرة علي التأثير على صانع القرار في العالم أجمع، داعيا سرعة التحرك لوضع حد للعربدة الصهيونية حفاظا علي الاستقرار داخل المجتمعات العربية والتي تغلي غضبا لما يحدث للأشقاء في فلسطين.

وأعلن حزب العربي الناصري بأنه صفا واحدا خلف كل تحرك يقربنا من حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا بتحرير كامل التراب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية من البحر إلي النهر وعاصمتها القدس الشريف".