في صحف اليوم: التنقيب عن الغاز رُحِّل الى العام 2025

كشفت معلومات لصحيفة "الجمهورية" انّه بتاريخ 22 تشرين الاول الماضي سلّمت "توتال" البلوك 4 الى الدولة اللبنانية، بعدما تبين في مرحلة سابقة انّه لا وجود للغاز فيه. وفيما كان يُتوقع ان تعيد الشركة الحفر في البلوك نفسه انما من نقطة مختلفة، ارتأت ردّه إلى الدولة اللبنانية، ليعود وينضمّ راهناً الى البلوكات المعروضة للتنقيب.

في السياق، اوضحت مصادر في هيئة ادارة قطاع البترول لـ"الجمهورية"، انّ الجانب الاسرائيلي كان يسعى الى تلزيم 4 مناطق، وتمّ امس الاول انتقاء كونسورتيوم للمنطقة G التي تقع على الحدود مع مصر، يكون بإدارة شركة "ايني" التي تنقّب راهناً في حقل ظُهر في مصر، وهذا ما يبرّر اختيارها للتنقيب في هذه المنطقة.

اما في ما يعنينا من التلزيمات التي قامت بها اسرائيل أخيراً كونسورتيوم المنطقة I ويشمل شركات SOCAR (operator) و BP و NewMed Energy والتي ستباشر التنقيب في البلوكات المجاورة للبلوك 8 اللبناني.

وعمّا اذا كان عمل شركة "ايني" مع لبنان واسرائيل في الوقت نفسه سيسبب مشكلة ويهدّد تلزيم دورة التراخيص الثانية كون "ايني" مشتركة فيها، استبعدت المصادر ذلك، وأكّدت انّه لا يجب ان يكون لذلك اي تأثير على التحالفات، خصوصاً انّ "ايني" ستعمل على الحدود مع مصر. وتساءلت المصادر، اذا ما قرّرت شركة "شيفرون" الاميركية او Exon العمل في التنقيب عن النفط في لبنان، فهل يجوز منعهما؟ تابعت: "انّ ما نسعى اليه هو جذب الشركات العالمية للعمل في لبنان"، لذا طمأنت المصادر الى أن لا خطورة على فضّ تحالف الشركات الذي تقدّم للعمل في البلوكين 8 و 10 والذي تدخل "ايني" من ضمنه.

وعن المرحلة المقبلة، لا سيما بعد الاعلان عن نتائج البلوك 9، أكّدت المصادر انّ موضوع التنقيب عن النفط رُحّل الى العام 2025. إذ في ما خصّ البلوك 9 نحن في انتظار صدور التقرير النهائي لنتائج الحفر من شركة "توتال"، والذي استناداً اليه ستقرّر ما اذا كانت تنوي العودة للحفر في هذا البلوك مجدداً، والذي لن يكون قبل العام 2025. أما في ما خصّ دورة التراخيص الثانية للبلوكين 8 و 10، فإنّ هيئة ادارة قطاع البترول تدرس راهناً العرض التقني والمالي المقّدم من تحالف شركات "توتال وايني وقطر للطاقة"، وبعدها ستقوم بالتفاوض مع هذا التحالف والاتفاق على البلوكات التي ستُلزم اي البلوك 8 وحده او البلوك 10 فقط او الاثنين سوية، لافتةً الى انّ هناك ميولاً للتوجّه نحو الخيار الثالث لانّه يعكس اهتماماً بـ off shore اللبناني. وأوضحت المصادر انّ هذا المسار سيستغرق وقتاً ايضاً ما يعني انّ المباشرة بالحفر اذا ما حصلت فلن تكون قبل العام 2025.