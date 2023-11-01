الجيش الإسرائيلي اعلن ضرب 11 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء الحرب

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أكثر من 11 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول.

وأفاد الجيش الإسرائيلي عن "اختراق طائرة أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات في جنوب إسرائيل"، مشيرا كذلك إلى "اعتراض" صاروخ أرض أرض أطلق من منطقة البحر الأحمر.