النشرة: الهدوء يسود قرى القطاعين الغربي والأوسط بعد قصف عنيف ومتقطع مساء أمس

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأنه يسود الهدوء قرى القطاعين الغربي والاوسط صباح اليوم، بعد قصف عنيف ومتقطع مساء أمس، طال عددًا من القرى المتاخمة للخط الازرق من الناقورة غربا وحتى بلدة رامية شرقا.
وكان الطيران الإسرائيليّ نفذ غارات استهدف فيها منزلا في محيط بلدة ياطر، ما أدى الى وقوع إصابات نقلت احداها الى مستشفى تبنين الحكومي، في ظل استمرار إطلاق القنابل المضيئة في سماء المنطقة.
وشكلت الحرائق المشتعلة منذ أيام في الأحراج المتاخمة للخط الازرق خطورة لفرق الاطفاء بسبب القنابل العنقودية.
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