تشيلي وكولومبيا تستدعيان سفيريهما لدى إسرائيل احتجاجاً على الحرب في غزة

استدعت سلطات تشيلي وكولومبيا سفيريهما لدى إسرائيل احتجاجاً على الهجوم العسكري الواسع النطاق على قطاع غزة.

واعلنت وزارة الخارجية التشيلية في بيان إنّها استدعت السفير خورخي كارفاخال احتجاجاً على "الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني في قطاع غزة".

وأضافت أنّها "تدين بقوة وتراقب بقلق بالغ" العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، مؤكّدة إدانتها إجراءات "العقاب الجماعي للسكّان المدنيين الفلسطينيين في غزة".

بدوره، اعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بترو انه "قررت استدعاء سفيرتنا لدى إسرائيل مارغاريتا مانخاريز. إذا لم توقف إسرائيل المجزرة بحقّ الشعب الفلسطيني، فلا يمكننا البقاء دبلوماسياً".