رشدي: القمة العربية الطارئة ستُعقد في الرياض يوم 11 تشرين الثاني لمناقشة الوضع في غزة

أعلن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، أن "القمة العربية الطارئة ستُعقد في الرياض في نفس توقيت القمة العربية - الأفريقية يوم 11 تشرين الثاني"، مشيراً إلى أنها "دورة غير عادية تستهدف مناقشة الوضع في غزة في سياق القضية الفلسطينية بشكل شامل".
وأوضح رشدي أن "الوضع في غزة الآن له تبعات مؤلمة على الرأي العام العربي، وآثار إنسانية وأمنية على المنطقة، لكنه يعد أيضاً جزءاً من القضية الفلسطينية في شمولها ومستقبلها وتطورها، لذلك من المنتظر أن تبحث القمة الخطوات الواجب اتخاذها تجاه القضية ككل".
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