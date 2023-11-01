الجيش الإسرائيلي يعترف بمقـ.ـتل 9 جنود في المعارك مع المقاو.مة بغزة

الشارقة - اميمة ياسر -

اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل 9 جنود خلال عمليات برية أطلقها في قطاع غزة أمس الثلاثاء، دون تقديم تفاصيل على الفور عن مكان وتوقيت ذلك.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن أسماء الجنود الإسرائيليين التسعة الذين قتلوا في مواجهات في شمال قطاع غزة وسط العملية البرية المستمرة للجيش الإسرائيلي، كما كشف عن أعمارهم وأماكن إقامتهم.

وبهذا، يرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 326 جنديا، وفقا لإحصائيات الجيش الإسرائيلي.

وخلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، اعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بثمن باهظ للهجوم عبر محاور ثلاثة في غزة حيث دارت اشتباكات ضارية بين الجيش الإسرائيلي ومسلحي كتائب القسام.

وكان الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قد قال في تسجيل مصور أمس أيضا إن مسلحي الحركة دمروا 22 آلية إسرائيلية وأوقعوا قتلى في صفوف القوات المتقدمة داخل القطاع.

يشار إلى أن إسرائيل حشدت منذ عملية "طوفان الأقصى" نحو 350 ألفا من جنود الاحتياط.