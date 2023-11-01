مصر تستعد لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، أن الجهات المعنية تقدمت بقائمة للجرحى إلى الجانب المصري، وتمت الموافقة على إدخال الدفعة الأولى منها.

وأمس الثلاثاء، أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية أن القاهرة أبلغتها بأن "81 من مواطني غزة المصابين بجروح خطيرة سيغادرون إلى مصر غدًا (الأربعاء) لتلقي العلاج".

وتعليقا على القصف الغاشم على مخيم جباليا، ندد "القدرة"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، بممارسات الاحتلال الإسرائيلي في التطهير العرقي في كل قطاع غزة.

وعن الأضرار الإنسانية، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة سقوط قرابة 400 ضحية ما بين شهيد وجريح، جراء القصف، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية مازالت تعمل على انتشال المزيد من الضحايا، في إشارة إلى احتمال ارتفاع أعداد الضحايا.

كما توقع "القدرة" ازدياد أعداد ضحايا قصف مخيم جباليا، لأعداد تكافئ ما وقع جراء قصف مستشفى المعمداني، قبل أسبوعين، موضحًا أن المنطقة كانت مكتظة بالسكان، لا سيما مع نزوح أعداد كبيرة وسط استمرار القصف بالعديد من المناطق في القطاع.