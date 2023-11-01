الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 9 من جنوده بهجوم صاروخي مضاد للدبابات شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل 9 من جنوده بهجوم صاروخي مضاد للدبابات في معارك شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.



وأفادت صحف عبرية، أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "سمح بنشر أسماء تسعة مقاتلين قتلوا في معارك قطاع غزة، في اليوم الأخير (أمس الثلاثاء)، بالإضافة إلى ذلك أصيب أربعة مقاتلين بجروح خطيرة".



وقالت صحيفة معاريف: "قُتل تسعة من مقاتلي (لواء) جفعاتي في هجوم صاروخي مضاد للدبابات في غزة"، دون مزيد من التفاصيل.



من جانبها أعلنت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 4 جنود، "جنديين من الكتيبة 77 وثالث من كتيبة تسابار وجندي آخر من كتيبة روتم"، بجروح خطيرة.



وكالات

