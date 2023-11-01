ممثل حماس في لبنان للنشرة: الإسرائيلي يسعى جاهداً لتحقيق أي إنجاز لكنه لا يستطيع تحمل حرباً طويلة

أشار ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي، في حديث لـ"النشرة"، أن الجانب الإسرائيلي على المستوى الميداني يفتقد إلى الخيارات، باستثناء الذهاب إلى إرتكاب المجازر التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة بشكل شنيع، وهو عندما يريد أن يذهب إلى خيار الدخول البري، ولو كان ذلك بشكل محدود، يواجه مقاومة كبيرة تكبده خسائر هائلة في كل مرة يحاول التقدم أمتار.

وأوضح عبد الهادي أن الإسرائيلي، بسبب قناعته بعدم القدرة على القيام بأي أمر يستطيع من خلاله أن يعيد صورته التي تكسرت بعد عملية "طوفان الأقصى"، حرك مبكراً الإتصالات عبر بعض الدول من أجل بلورة تصور حول حل أو تهدئة جزئية لها علاقة بالبعد الإنساني، تتضمن وقف إطلاق نار جزئي وإطلاح سراح الأسرى المدنيين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح من الأطفال والنساء الفلسطينيين بالإضافة إلى إدخال مساعدات، لكنه عندما كانت هذه الإتصالات تتقدم بدل من رأيه، وذهب إلى تصعيد القصف المجنون، ظن منه أنه بذلك يستطيع تحسين شروطه، مؤكداً أن الإتصالات لا تزال قائمة حتى الآن لكنها لم تصل إلى أي إتفاق حتى الآن.

ورداً على سؤال، لفت عبد الهادي إلى أن الإسرائيلي يسعى جاهداً لتحقيق أي إنجاز، على المستوى الميداني، كي يستثمره في وقف إطلاق النار في لحظة ما، لكنه في المقابل لا يستطيع أن يتحمل فترة طويلة من الحرب بسبب تضرر إقتصاده ووضعه الداخلي، إلى جانب الضرر الذي بدأ يلحق صورته على المستوى العالمي، مشدداً على أن قيادة المقاومة أكدت منذ الأيام الأولى أنها قادرة على المواجهة ومستعدة بحال طالت المعركة أشهر.