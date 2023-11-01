"رويترز": قطر تتوسط باتفاق بين مصر وحماس وإسرائيل بشأن عمليات إجلاء محدودة عبر معبر رفح

أفاد مصدر لوكالة "رويترز"، بأنّ "قطر تتوسط في اتفاق يضم مصر وحماس وإسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية لفتح معبر رفح الحدودي اليوم"، وذلك بشأن عمليات إجلاء محدودة من قطاع غزّة. وأوضح المصدر أنّ "اتفاق قطر غير مرتبط بأمور أخرى قيد التفاوض، مثل إطلاق سراح الرهائن أو الهدنة الإنسانية"، مشيرًا إلى أنّ "اتفاق قطر سيسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة بالخروج من غزة".

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