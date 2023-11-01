الجيش الإسرائيلي أعلن وصول سفن صاروخية إلى منطقة البحر الأحمر بعد هجمات من "أنصار الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن وصول سفن صاروخية تابعة له إلى منطقة البحر الأحمر.
ويأتي ذلك بعد سلسلة هجمات أُطلقت من البحر الأحمر، وبعد أن أكّد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" يحيى سريع، أنّ "أمام ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان أميركي إسرائيلي غاشم كان لا بد أن نقوم بواجبنا بالتوكلِ على اللهِ وانتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني العزيز"، معلنًا أنّ الحركة "أطلقت دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنّحة وعدد كبير من الطائرات المسيّرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة"، مؤكدًا أنّ "هذه العملية هي العمليةُ الثالثةُ نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين".
وشدّد على استمرار الحركة في "تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي".
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