"أ.ف.ب": خروج أوائل الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة من غزة إلى مصر

أفاد وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، عن خروج أوائل الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر لوكالة "رويترز"، بأنّ "قطر توسطت في اتفاق يضم مصر وحماس وإسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية لفتح معبر رفح الحدودي اليوم"، وذلك بشأن عمليات إجلاء محدودة من قطاع غزّة.

وأوضح المصدر أنّ "اتفاق قطر غير مرتبط بأمور أخرى قيد التفاوض، مثل إطلاق سراح الرهائن أو الهدنة الإنسانية"، مشيرًا إلى أنّ "اتفاق قطر سيسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة بالخروج من غزة".