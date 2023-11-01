الجيش الإسرائيلي: خسائرنا خلال القتال في غزّة مؤلمة وأحبطنا ليل الثلاثاء تهديدًا صاروخيًا قبل وصوله لإيلات

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، أنّ الجيش "أحبط" خلال الليلة الماضية "تهديدًا صاروخيًا" قبل وصوله إلى إيلات.

ولفت إلى "أننا أبلغنا عائلات 326 من جنودنا بمقتلهم"، وأنّ "أولويتنا إعادة الأسرى في غزة وعددهم 240 إلى ذويهم"، مشددًا على أنّ "خسائرنا خلال القتال في غزة مؤلمة وسنفعل ما بوسعنا لتأمين قواتنا".