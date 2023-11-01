رحمة اتصل بسفير فلسطين في بريطانيا وحيا مواقفه ومداخلاته في الاعلام الغربي

اتصل النائب السابق اميل رحمه بسفير دولة فلسطين في بريطانيا حسام زلمط محييا مواقفه ومداخلاته في الاعلام الغربي الرازح بمعظمه لضغط اللوبي الصهيوني، والساعي ابدا إلى تبرير جرائم إسرائيل في حق المدنيين العزل والاعلاميين وطواقم الإغاثة وفرقها في غزه والأراضي المحتلة في الضفة والقدس ومناطق أل 48.

ورأى رحمة "انها مواقف قومية ووطنية بامتياز قارع فيها السفير زلمط الحجة بالحجة. وكشف زيف ادعاء الصهاينة، وفضح أكاذيبهم، واضاء على مذابحهم وجرائمهم الموصوفة. بامكانات مادية محدودة، ولكن بايمان غير محدود بحقه استولد حسام زلمط من الضعف قوة وصفع وجه الباطل صفعات موجعة. فالف تحية له".