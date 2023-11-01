أرسلان: لا أستبعد التخلّص من غوتيريش نتيجة مواقفه المقدّرة

اشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب السابق طلال أرسلان، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "مجزرة تلو الأخرى يرتكبها العدو الإسرائيلي، من دون تمييز بين مدني وعسكري، فيقتل الأطفال كما حصل في جباليا بالأمس، وينتقم من الناس بفئاتهم وأعمارهم كافة".

واعتبر انه "في وقتٍ يصمت العالم المسمّى "حرّاً" عن المجازر والإجرام في غزة، تبرز مواقف تستحقّ التقدير للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ولا أستبعد اختلاق حجج وأكاذيب لاستبعاده والتخلّص منه في المرحلة المقبلة".