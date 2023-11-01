محلل سياسي: إسرائيل تفرض تعتيما إعلاميا على عمليتها البرية في غزة.. وتبحث عن مواقع اختباء الفصائل الفلسطينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المحلل والكاتب السياسي “نظير مجلي”، أن إسرائيل تفرض تعتيما إعلاميا على عملياتها في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن القوات الإسرائيلية بدأت العملية البرية منذ أيام ولم تعلن عنها لأهداف خاصة.

وأوضح أن إسرائيل تبحث عن مواقع اختباء الفصائل الفلسطينية، لكن ستواجه صعوبة في الوصول إليها.

وأشار إلى أن حماس ستعمل على إطلاق سراح الرهائن الأجانب لديها لتغيير النظرة الغربية لها.