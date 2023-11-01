أستاذ في العلاقات الدولية: غزة كسرت شوكة إسرائيل.. وعلى القمة العربية أن تلعب دورًا مهما من أجل إيقاف المأساة الفلسطينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور “خطار أبو دياب”، أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة كسرت شوكة إسرائيل.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن إسرائيل لم تكن تتوقع أن يأتي عليها يوم وتتعرض لمثل هذا الهجوم المباغت.

وأوضح أنه يتعين على القمة العربية أن تلعب دورا مهما لوقف المأساة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف الذي يستهدف المدنيين والمراكز الصحية واللوجستية في القطاع.