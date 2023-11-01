سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي: على أوروبا ممارسة الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات قبل مناقشة مستقبل حكم غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شدد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي “عبد الرحيم الفرا”، على وجوب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أنه يتعين على الدول الأوروبية أن تقوم بالضغط على إسرائيل من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر الذي يحكم قطاع غزة، ولن يسمح باقتراحات غربية تفرض عليه.