عضو في مجلس الشورى: أولوية القضية الفلسطينية في السياسة السعودية واضحة منذ عهد المؤسس لكنها تبرز في الأزمات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد عضو مجلس الشورى الدكتور “إبراهيم النحاس”، أن القضية الفلسطينية تأتي دائما في مقدمة اهتمامات المملكة الخارجية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، عبر قناة “الإخبارية”، أن أولوية القضية الفلسطينية واضحة في السياسة السعودية منذ عهد الملك المؤسس، لكنها تبرز في وقت الأزمات.

وأفاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الدول الغربية لطالما نادوا بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنهم فشلوا في الاختبار الإنساني في قطاع غزة.

وأوضح أن المملكة منذ بدء الأزمة الراهنة وهي تبذل كافة المساعي الدولية والدبلوماسية العالية من أجل التخفيف من وطأة الأزمة، والضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات.