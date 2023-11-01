وفاة 12 جنديًا إسرائيليًا في اشتباكات بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وفاة 12 من جنوده في اشتباكات في شمال قطاع غزة وسط العملية البرية المستمرة هناك.

وأفادت صحيفة هآرتس صباح اليوم الأربعاء بأن هؤلاء الجنود قتلوا الثلاثاء إثر استهداف مركبتهم بقذيفة مضادة للدبابات، بينما نشرت صحيفة جيروزاليم بوست أسماء الجنود التسعة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، الأربعاء، إن قواته تدفع ثمن باهظا في المعارك الضارية مع كتائب القسام في قطاع غزة، مع دخول الحرب يومها الـ26.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، انقطاع الاتصال عن طواقمه في قطاع غزة بشكل كامل، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

فى غضون ذلك، تتوافد سيارات الإسعاف المصرية إلى داخل قطاع غزة من خلال معبر رفح، استعدادًا لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين من الحالات الحرجة إلى داخل مصر؛ لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، أن هناك انتشارًا مكثفا لـ سيارات الإسعاف، استعدادًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفيات مصرية تم تجهيزها ورفع كفاءتها لأداء هذه المهمة.

وأوضح أن هناك أكثر من 40 سيارة إسعاف متواجدة أمام معبر رفح دخول قطاع غزة، لاستقبال نحو 80 مصابًا من الحالات الحرجة، منوهًا بجهود مصر متعددة الاتجاهات لدعم السكان في غزة.

ورصدت "القاهرة الإخبارية" حركة تدفق السيارات والشاحنات إلى غزة، والاستعدادات الحاصلة لدى الجانب المصري من المعبر، لإدخال مزيد من المساعدات الإغاثية إلى القطاع.

وكانت مصادر أفادت لـ"القاهرة الإخبارية"، بأن معبر رفح البري سيفتح اليوم الأربعاء، لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

وذكرت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، أن مصر وافقت على استقبال 81 من مواطني قطاع غزة المصابين بجروح خطيرة لتلقي العلاج.