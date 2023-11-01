شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: تصريحات رئيس الوزراء بسيناء حملت رسائل بأنه لا مساس بأمن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مقر الكتيبة 101 يرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء، ووفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء من مجلس النواب، مؤكدة أن تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حمل العديد من الرسائل التي كان من أهمها أنه لا مساس بأمن مصر القومي، وأن الرئيس السيسي لن يسمح بتصفية أي قضايا إقليمية على حساب الدولة المصرية.

وأضافت مديح، أن الدولة المصرية بذلت جهودا عديدة من أجل تحقيق التنمية الشاملة داخل أرض سيناء الغالية، فعكفت على على تطوير البنية التحتية في سيناء وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، موضحة أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على الاستثمارات الموجهة لتنمية وتطوير سيناء.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الدولة المصرية تمضي بخطى واسعة نحو تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية سيناء من خلال العديد من المسارات، حيث ركز الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم على التنمية في سيناء والتي تعد أغلى وأحب البقاع في الوطن الحبيب، مشيرة إلى أنه تم وضع سيناء على خريطة التنمية الشاملة الحقيقية والمستدامة.

وتابعت مديح: تم وضع خطط كثيرة لتنمية سيناء حيث عملت الدولة المصرية على تنمية سيناء بالتوازي مع الحرب على الإرهــاب الأسود، كما أنها نفذت مشروعات في سيناء خلال السنوات العشر الماضية بتكلفة بلغت 600 مليار جنيه، مشيدة بتصريحات رئيس الوزراء بأن الحكومة ستقوم بتنفيذ مشروعات تنموية في شمال سيناء بقيمة 363 مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة.