الإصلاح والنهضة: مصر تخوض معركة "الإنسانية" وسط "اللاضمير" للمجتمع الدولى

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن الدولة المصرية تخوض معركة "الإنسانية والشرف" فى ظل حالة "اللاضمير" التى تجتاح المجتمع الدولى الذى يغض الطرف عن مجرمى الحرب ويحاكم الضحية.

جاء ذلك تعليقا على بدء إجراءات عبور مزدوجى الجنسية من معبر رفح تنفيذا لما أملته مصر سابقا على جميع الأطراف بأنه لا خروج للرعايا الأجانب إلا بعد دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضاف عبد العزيز بأن على كل مصرى حر أن يفخر بقيادته السياسية التى لا تبيع "الوهم" ولا تتاجر ب "الدعم" ولا تنسحب من "الميدان".

وأشار هشام على أن الأيام القادمة ستكون حاسمة ليس فقط فى شكل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وإنما على مستوى خريطة القوى العالمية.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن الظرف الراهن يحتاج لاستمرار اصطفاف الجماعة الوطنية خلف القيادة السياسية فى مصر ليتضح من مع الوطن والقضية ومن قرر أن يخون الوطن ويتخلى عن القضية.