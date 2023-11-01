المكاري: مجلس الوزراء كلّف القرم رفع تقريره النهائي بشأن ملف البريد تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، ردًا على سؤال بشأن ملف البريد، أنّه "كلّف مجلس الوزراء وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم رفع تقريره النهائي والمفصّل حول الموضوع المطروح تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب".

وعن تأمين التمويل لخطة الطوارىء، أكّد أنّه "سيتم التنسيق مع وزارة المال في هذا الموضوع، وكل شيء سيظهر، وكل الأمور ستكون شفافة".