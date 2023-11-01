مدير مجمع الشفاع الطبي في غزة: أقسام المستشفى الحيويّة ستتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود

حذّر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة من "كارثة وشيكة في مستشفى الشفاء وفي عموم القطاع".

وشدد على أنّ "أقسام المستشفى الحيويّة ستتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود"، مشيرًا إلى أنّه "على العالم أن يسمح بدخول إمدادات الوقود للقطاع قبل فوات الأوان".

وفي وقت سابق، أكّد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، "أننا نحذر من قرب نفاد الوقود ما سيؤدي إلى انهيار الخدمات الطبية".

وما زالت السلطات الإسرائيلية تمنع إيصال الوقود إلى قطاع غزّة، مع استمرارها في قصف القطاع واستهداف المدنيين منذ 7 تشرين الأول الماضي.