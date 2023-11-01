فريد خليل للنشرة: التكنولوجيا تسيطر على المساحات الحربية وأصبحت جزءاً أساسياً من البنى التحتية للجيوش

أوضح الخبير في التحول الرقمي والتكنولوجي في لبنان فريد خليل، حول ما يحصل في غزة من حرب تكنولوجية عسكرية، أن "التطور العسكري الحاصل في عالمنا الحاضر، هو تطور تكنولوجي، فكل الأسلحة باتت متطورة تكنولوجيًا، وكذلك الأمر بالنسبة للتهديف والتصويب على الأهداف".

وفي حديث لـ"النشرة"، أشار إلى أن "التطور التكنولوجي كانت وجهته الأساسية للخير العام، وما يحصل اليوم وما يشهده العالم في الحروب المندلعة في عدة دول في العالم، في غزة وأوكرانيا واليمن والعراق وسوريا، تغيير في الوجهة، لذلك التكنولوجيا هي التي تسيطر على الساحات والمساحات الحربية، وأصبحت جزءاً أساسياً من البنى التحتية للجيوش، والذي يستطيع ضربها، ستكون السيطرة على الأرض له".

بالنسبة لإنقطاع الإنترنت، فلفت إلى أنه "يجعل الفلسطيني محبطًا في ظل غياب التواصل مع الداخل والخارج وخصوصًا مع الهيئات الصحية، وهذا الأمر يخلق بلبلة وفوضى على الأرض وفي المعارك الدائرة وسيزيد الإجرام إجرامًا، لأن في غياب شبكة الإنترنت لن يرى العالم ما يحدث من إجرام".

أما عن موضوع الـGPS، أي نظام تحديد المواقع، في ما خصّ التهديف أو التصويب الدقيق، فأوضح أن "الصواريخ التي تُطلق في المعارك الدائرة في الحرب على غزة من هنا وهناك، تستعمل تقنيات موجهة وتحديد مواقع، لذلك التشويش على هذه التقنية، يؤثر على تحقيق الهدف المطلوب، وهذا بالطبع سيزيد الخطر على المدنيين، لأن الصاروخ الموجه إلى منطقة عسكرية أو نحو آلة حربية، قد يضل طريقه بسبب التشويش، وقد يصيب طائرات مدنية أو يصيب مناطق مدنية وغير عسكرية، وهنا تكمن الخطورة".

وأشار إلى أن "إسرائيل تعرف جيدًا أن حماس لديها الصواريخ المتطورة تكنولوجيًا فتعتمد طريقة التشويش"، مؤكداً أن "التكنولوجيا هي الأساس في المعارك الدائرة حاليًا، وخصوصًا تلك الحاصلة عن بعد والتي هي عبر الصواريخ وليس عير الأسلحة الفردية".

وعما إذا كان سيحصل ذلك في لبنان، أكد أن "لبنان مهدد وما يحصل في غزة والمناطق التي تشهد معارك، قد يحصل في لبنان، وكما يعلم الجميع أن البنى التحتية للإنترنت ليست جيدة وتعاني من مشاكل، ومن الممكن إنقطاع الإنترنت، ليس بشكل عام، إذا تعرضت الهوائيات الأساسية للقصف".

كما لفت إلى أن "نظام الـGPS من الممكن التشويش عليه، "لأننا في رقعة جغرافية ليست كبيرة"، مشيراً إلى أنه "إذا دخل لبنان الحرب من أهداف إسرائيل الأساسية ضرب البنى التحتية، خصوصًا المتعلقة بالتكنولوجيا، وكما هو معلوم مصدر التكنولوجيا ليس لبنان، وواضع هذه التكنولوجيا بإمكانه التحكم بها، لذلك باستطاعتنا القول أن إسرائيل متفوقة في المجال التكنولوجي العسكري".

ورداً على سؤال حول كيفية حصول عملية التشويش تقنيًا، شرح أن "الـGPS يعمل من خلال الأقمار الإصطناعية التي تحدد المواقع، وهناك محطات أرضية لإستقبال الإشارات، لذلك يُعمل على تعطيل المحطات الأرضية، بالطائرات، أو من خلال أصحاب هذه التكنولوجيا، أي الولايات المتحدة والصين وروسيا، الذين يملكون القدرة على التعطيل، كما هناك طريقة التشويش من خلال إرسال موجات أكبر بكثير من الموجات الأساسية الموجودة على الأقمار مع المحطات الموجودة على الأرض لـ"تضييع" الإشارة".