القرم حذّر من "زوال" قطاع البريد: لا أريد التجديد لـ"ليبان بوست" والقرار اليوم صعب

أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، تعليقًا على مناقشة مسألة مزايدة قطاع البريد في مجلس الوزراء، إلى "أنني أرى أنّ قطاع البريد سوف يذهب إلى الزوال إذا استمرت الأمور على ما هي عليه"، ولفت إلى "أنني لا أريد التجديد لليبان بوست كما قلت سابقًا أكثر من مرّة".

ورأى، في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء في السراي، أنّ القرار اليوم صعب، مشيرًا إلى أنّ "ديوان المحاسبة تكلم عن هدر 5 مليون دولار وأوضحت أن المبلغ صادر عن دراسة افتراضية، وأيضا موضوع أن المزايدة حصلت على قياس شركة معينة فأنا فسّرت الأمر".

ولفت إلى أنّه "إن لم نمضي في مزايدة البريد فنحن نهدر مبلغ الـ5 مليون دولار".