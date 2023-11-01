أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، عقب جلسة مجلس الوزراء، إلى "أننا وضعنا خارطة لكل الاراضي الزراعية التي تعرضت للاعتداء، وبعضها لا يزال مشتعلًا".

كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن بعد جلسة مجلس الوزراء: وضعنا خارطة لكل الاراضي الزراعية التي تعرضت للاعتداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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