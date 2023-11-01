إسرائيل تهدد بضرب اليمن

الشارقة - اميمة ياسر -

هدد الجيش الإسرائيلي بشن هجمات على اليمن ردا على الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها جماعة الحوثي مؤخرا على إسرائيل.

وفي إيجازه الصحفي اليومي، أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، إلى الصواريخ التي أطلقها الحوثيون من اليمن.

وقال هغاري: "نحن نعرف أيضا كيفية الهجوم، عندما نقرر ذلك. مستعدون في منطقة البحر الأحمر كما نستعد في أي منطقة، ونعرف أيضا كيفية الهجوم أينما نحتاج".

من ناحية أخرى، اعتبر المتحدث أن قائد حركة "حماس" في غزة "يحيى السنوار وجميع كبار مسئولي حماس يحاولون خلق صورة لغزة مدمرة وسكان غزة القتلى بسبب خطأ إسرائيل والجيش الإسرائيلي. بينما هم من جلب الكارثة إلى غزة".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن في وقت سابق عن وصول سفن تابعة لسلاح البحرية أمس الثلاثاء إلى منطقة البحر الأحمر لتعزيز الجهود الدفاعية بالمنطقة.

وأمس الثلاثاء، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، أنه "من واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية، قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخِ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".